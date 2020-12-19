Son dakika haberleri: Gölbaşı'nda sokaklar boş kaldı
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Son dakika haberleri: Gölbaşı'nda sokaklar boş kaldı

19.12.2020 16:21 | Son Güncelleme: 19.12.2020 16:24
Son dakika haberleri: Gölbaşı'nda sokaklar boş kaldı

Son dakika haber... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde uyuldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde uyuldu.

Ülke genelinde dün 21.00'de başlayan ve 21 Aralık Pazartesi 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ilçenin meydan, cadde ve sokakları boş kaldı.

Gölbaşı genelinde polis ve jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.

İlçe merkezindeki işlek cadde ve sokaklar, polis araçları tarafından denetlendi.

Kısıtlama kararında İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelgede belirtilen şartları taşıyanların ve görevli olanların sokağa çıkmasına izin verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi

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