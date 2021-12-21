Son dakika haberleri! Göksel Gümüşdağ: Visca'ya Türkiye ve Avrupa'dan teklifler var, değerlendireceğiz

Gümüşdağ, şampiyonluk yarışı hakkında gelen soruya ise "Şampiyonluğu sonuna kadar kovalayacağız. Biz hep zirveyi kovalayan bir takım olduk. 8 yıldır Başakşehir'in başka bir ezberi yok. Şampiyonluk yaşamış bir takımız ve hep yarışın içinde olup zirveyi zorlayan takım olacağız" cevabını verdi.

Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin teknik direktörü sizce kim olmalı? #VitorPereira | #Fenerbahçe — Haberler (@Haberler) December 20, 2021

Demirören Haber Ajansı / Ali Danaş - Spor Haberleri

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