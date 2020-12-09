Son dakika haberleri | Göksel Gümüşdağ: Hakemin maçtan alındığı bilgisi geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri | Göksel Gümüşdağ: Hakemin maçtan alındığı bilgisi geldi

09.12.2020 00:14 | Son Güncelleme: 09.12.2020 00:18
Son dakika haberleri | Göksel Gümüşdağ: Hakemin maçtan alındığı bilgisi geldi

Son dakika haberi... İstanbul Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Pierre Webo'ya ırkçı ifadede bulunan hakem Sebastian Coltescu'nun maçtan alındığı bilgisinin kendisine ulaştığını söyledi.

İstanbul Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Pierre Webo'ya ırkçı ifadede bulunan hakem Sebastian Coltescu'nun maçtan alındığı bilgisinin kendisine ulaştığını söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun son haftasında Paris Saint-Germain'in İstanbul Başakşehir'i konuk ettiği karşılaşmanın 14'üncü dakikasında maçın hakemi Hategan'ın verdiği birkaç kararın ardından yedek kulübesi kızışırken, yardımcı antrenör Webo'ya kırmızı kart çıktı. Bu sırada İstanbul Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo, 4'üncü hakem Constantin Sebastian Coltescu tarafından ırkçı söylemlere maruz kaldı. Uzun süren tartışmanın ardından UEFA delegesi sahaya inerken, iki takım da sahadan ayrıldı ve soyunma odasına gitti.Konuyla ilgili yayıncı kuruluşa açıklama yapan İstanbul Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Yaşanan bir pozisyonun ardından hakeme, Webo'yu göstermek için eliyle 'Bu zenciyi atacaksın' diyor, yani negro diyor. Bunu arkadaşlarımız duyuyor. Bu bize iletilince, biz de 4'üncü hakem devam ederse maça çıkmayacağımızı delegeye söyledik. Şimdi 4'üncü hakemi UEFA'nın saha dışına çıkardığı bilgisi geldi. ya bir hakem gelecek ya da 4'üncü hakem olmadan maçı yönetecekler. Takımımızdan sahaya çıkmak istemeyenler var. Biz ancak bizim istediğimiz şekilde olursa sahaya çıkacağız. Şu anda 4'üncü hakemin alındığı bilgisi geldi. Böyle olursa sahaya çıkacağız" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Göksel Gümüşdağ: 'Dünya futbolu için kötü bir gün!'
Göksel Gümüşdağ: "Dünya futbolu için kötü bir gün!"
Son Dakika! Irkçılık skandalı sonrası Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ isyan etti: Dünya futbolu için çok kötü bir an
Son Dakika! Irkçılık skandalı sonrası Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ isyan etti: Dünya futbolu için çok kötü bir an
Seda Vural, koronavirüse yakalanan eşi Yılmaz Vural hakkında son bilgileri paylaştı
Seda Vural, koronavirüse yakalanan eşi Yılmaz Vural hakkında son bilgileri paylaştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Fuat Oktay Özgür Özel İlham Aliyev Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Pınar Altuğ Yıldız Tilbe Aras Bulut İynemli
Spor Falcao Okan Buruk Serdar Aziz Caner Erkin Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Silah Ankara Aralık Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Göksel Gümüşdağ: Hakemin maçtan alındığı bilgisi geldi - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 00:22:20. #1.15#
title