Son dakika haberleri | Gökçepınar köyü imamı Azizoğlu: Askerlerin silahlı şekilde orada bulunmaları kabul edilemez
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri | Gökçepınar köyü imamı Azizoğlu: Askerlerin silahlı şekilde orada bulunmaları kabul edilemez

Son dakika gündem haberi... Yunanistan'da, Türklerin yoğun olarak yaşadığı İskeçe bölgesindeki Mustafçova Belediyesine bağlı Gökçepınar köyü imamı Erkan Azizoğlu, Yunan askerlerinin köyde yaptıkları tam teçhizatlı askeri tatbikata ilişkin detayları Demirören Haber Ajansı'na anlattı.

Son dakika haberleri | Gökçepınar köyü imamı Azizoğlu: Askerlerin silahlı şekilde orada bulunmaları kabul edilemez
14.08.2020 17:54 | Son Güncelleme: 14.08.2020 17:58

Yunanistan'da, Türklerin yoğun olarak yaşadığı İskeçe bölgesindeki Mustafçova Belediyesine bağlı Gökçepınar köyü imamı Erkan Azizoğlu, Yunan askerlerinin köyde yaptıkları tam teçhizatlı askeri tatbikata ilişkin detayları Demirören Haber Ajansı'na anlattı. Azizoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kucaklayıcı açıklamalarından dolayı da teşekkür etti.

Yunanistan'da, Türklerin yoğun olarak yaşadığı İskeçe bölgesindeki Mustafçova Belediyesine bağlı Gökçepınar köyünde silahlı tatbikat yapan Yunan askeri birlikler köy halkında korkuya neden oldu. Gökçepınar köyü imamı Erkan Azizoğlu, "Köyümüzün hemen dışında bulunan askeri birlikle bizler yıllardır beraber yaşadık. Bugüne kadar hiçbir sıkıntı da yaşamadık. Herhangi bir sorunumuz olmadı. Tam aksine, bizlere göstermiş oldukları insani ve olumlu yaklaşımlarından ötürü de her seferinde kendilerine memnuniyetlerimizi dile getirdik. Fakat son zamanlarda Doğu Akdeniz'de yaşanan Türkiye ile Yunanistan arasındaki anlaşmazlıktan olacaktır ki bizler 12 Ağustos Çarşamba günü sabah saatlerinde çok üzücü ve endişe verici bir olayla karşılaştık. Evet, askeriyenin köyün içinde spor kıyafetlerle spor yaptıkları görülmüştü ama bu şekilde tam teçhizatlı kıyafetlerle, silahlar kuşanarak köyün içine girip tatbikat yapmaları ilk defa görülen bir olaydır. Özellikle de mezarlığın bulunduğu yerde. Bizler ölülülerimize karşı son vazifelerimizi ifa ettiğimiz o musalla denen bölgede, askerlerin silahlı bir şekilde orada bulunmaları asla ve asla kabul edilebilecek bir olay değildir" dedi.

"BU OLAY BİZLERİ KORKUTMUŞTUR, ÜZMÜŞTÜR"

Yaşanan olay nedeniyle özellikle köydeki kadın ve çocukların korktuğunu ifade eden Azizoğlu, "Bu olay, bizleri, tüm köylü kardeşlerimizi ve özellikle de hanımlarımızı ve evlatlarımızı endişelendirmiştir, üzmüştür ve korkutmuştur. Bizler hemen ilk saatlerde bu olayı kınadık. Kendilerine, bizleri hayal kırıklığına uğrattıklarını dile getirdik. Hatta ve hatta saçma bulduğumuzu dile getirdik. Belirli yerlere 'mesaj' göndermek için güzel köyümüz Gökçepınar'ın bu şekilde kullanılması, alet edilmesi kabul edilebilecek bir olay değildir. Bundan sonraki aşamalar neyi gösterir, aynı tatbikatları görür müyüz bilemiyoruz. Bu konuda bilgimiz yoktur. Fakat arzumuz şudur ki; insanımızı endişelendiren bu tür tatbikatların tekrarlanmamasıdır" ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN'A ŞÜKRANLARIMIZI SUNUYORUZ"

Azizoğlu, kendisi ve köyü adında kucaklayıcı açıklamalarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Azizoğlu şöyle konuştu:

"Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştur. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Halkımız adına, Batı Trakya Türk azınlığı adına kucaklayıcı açıklamalarından ötürü kendilerine şükranlarımızı dile getiriyoruz. Onur duyduk, gurur duyduk. Bizler, soydaşlarımızın ölülerinin de dirilerinin de yanındayız demişler. Tekrar tekrar sizlere teşekkür ediyorum."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

İntihar eden annesini görünce sinir krizi geçirip bileklerini kesti 3. Sayfa
İntihar eden annesini görünce sinir krizi geçirip bileklerini kesti
Zübeyde'nin çiftçilik hayalini kabusa çevirdiler! Önce taciz edildi sonra darp 3. Sayfa
Zübeyde'nin çiftçilik hayalini kabusa çevirdiler! Önce taciz edildi sonra darp
Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı Magazin
Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı
Finike Körfezi'nde ölü balina görüntülendi Güncel
Finike Körfezi'nde ölü balina görüntülendi
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! Salgınla mücadele kapsamında 'Mahalle Denetim Ekipleri' oluşturulacak Güncel
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! Salgınla mücadele kapsamında "Mahalle Denetim Ekipleri"...
Muhabirin 'Söylediğiniz yalanlardan pişman mısınız' sorusu Trump'ı sessizliğe boğdu Dünya
Muhabirin "Söylediğiniz yalanlardan pişman mısınız" sorusu Trump'ı sessizliğe boğdu
Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi
Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi
ABD'den Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak hamle! Yunanistan'a dev deniz üssü yolluyor
ABD'den Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak hamle! Yunanistan'a dev deniz üssü yolluyor
Sevgilisinin evine giden genç kızın 4. kattan düşme anı güvenlik kamerasında
Sevgilisinin evine giden genç kızın 4. kattan düşme anı güvenlik kamerasında
Şanlıurfa Valisi, tebdili kıyafet koronavirüs denetimine çıktı
Şanlıurfa Valisi, tebdili kıyafet koronavirüs denetimine çıktı
Beşiktaş'ta Mirin ve Roco ile yollar ayrılıyor
Beşiktaş'ta Mirin ve Roco ile yollar ayrılıyor
'Zavadanak' sözüyle fenomen olan şahıs, hapis cezasına çarptırıldı
"Zavadanak" sözüyle fenomen olan şahıs, hapis cezasına çarptırıldı
Avusturya, Doğu Akdeniz konusunda AB'ye çağrı yaptı: Türkiye ile ilişkisini yeniden değerlendirmeli
Avusturya, Doğu Akdeniz konusunda AB'ye çağrı yaptı: Türkiye ile ilişkisini yeniden değerlendirmeli
Bu nasıl baba! Çocukları uyurken evini ateşe verdi
Bu nasıl baba! Çocukları uyurken evini ateşe verdi
Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı
Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı
Genç kadına gizli kamera şoku! Arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş
Genç kadına gizli kamera şoku! Arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş
Sadece 20 TL'ye internet paketi almak istemişti! 26 bin lirasından oldu
Sadece 20 TL'ye internet paketi almak istemişti! 26 bin lirasından oldu
Pınar Gültekin'in acılı babası şüphelendikleri ismi açıkladı: Bu iş planlı yapılmış
Pınar Gültekin'in acılı babası şüphelendikleri ismi açıkladı: Bu iş planlı yapılmış
Galatasaray ve Başakşehir'in ilgilendiği Koray Günter, transfer için İstanbul'a geldi
Galatasaray ve Başakşehir'in ilgilendiği Koray Günter, transfer için İstanbul'a geldi
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp 'Seni istemiyorum' dedi
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp "Seni istemiyorum" dedi
Bisikletliye çarpan 63 yaşındaki ehliyetsiz kadın sürücünün bahanesi 'pes' dedirtti
Bisikletliye çarpan 63 yaşındaki ehliyetsiz kadın sürücünün bahanesi "pes" dedirtti
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kemal Reis, Yunan gemisine gereken cevabı verdi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kemal Reis, Yunan gemisine gereken cevabı verdi
Mahkeme sonucunu beğenmeyen 'kahraman kurye' kendini zincirledi
Mahkeme sonucunu beğenmeyen "kahraman kurye" kendini zincirledi
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı
Fenerbahçe'nin pozitif koronavirüs vakaları negatife döndü
Fenerbahçe'nin pozitif koronavirüs vakaları negatife döndü
Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil taburcu oldu! Kızı sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil taburcu oldu! Kızı sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in TikTok'taki dansı 8.2 milyar kez izlendi
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in TikTok'taki dansı 8.2 milyar kez izlendi
Telefonu kulağından çaldılar! Taksim'deki kapkaç dehşeti kamerada
Telefonu kulağından çaldılar! Taksim'deki kapkaç dehşeti kamerada
Şişirdiği lastik patlayınca 5 metre savrulan tamirci, feci şekilde can verdi
Şişirdiği lastik patlayınca 5 metre savrulan tamirci, feci şekilde can verdi
Celta Vigo Başkanı Mourino: Emre Mor için teklif gelirse değerlendireceğiz
Celta Vigo Başkanı Mourino: Emre Mor için teklif gelirse değerlendireceğiz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Meral Akşener Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Aleksandr Lukaşenko
Magazin Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Demet Akalın Murat Dalkılıç
Spor Can Bartu Fatih Terim Süleyman Seba Sergen Yalçın Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Gündem Manşetler Kaza Antalya
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Gökçepınar köyü imamı Azizoğlu: Askerlerin silahlı şekilde orada bulunmaları kabul edilemez - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.8.2020 18:08:36. #1.15#
title