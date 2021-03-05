Son dakika haberleri: Göç İdaresi Genel Müdürü Ünlü'den İstanbul Havalimanı Mülkü İdare Amiri Haktankaçmaz'a ziyaret
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Son dakika haberleri: Göç İdaresi Genel Müdürü Ünlü'den İstanbul Havalimanı Mülkü İdare Amiri Haktankaçmaz'a ziyaret

05.03.2021 15:59 | Son Güncelleme: 05.03.2021 16:02
Son dakika haberleri: Göç İdaresi Genel Müdürü Ünlü'den İstanbul Havalimanı Mülkü İdare Amiri Haktankaçmaz'a ziyaret

Gelen son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürü Dr. Savaş Ünlü, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet İlker Haktankaçmaz'ı ziyaret etti.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürü Dr. Savaş Ünlü, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet İlker Haktankaçmaz'ı ziyaret etti.

İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amirliği'nde gerçekleşen ziyarette, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün havalimanındaki mevcut durumu, yabancı yolculara ilişkin konular ile idarenin gelecek dönemde hizmet kalitesinin arttırılmasına yönelik yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kenan Irtak

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