Son dakika haberleri: GMG Kastamonuspor teknik direktörü koronavirüse yakalandı
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Son dakika haberleri: GMG Kastamonuspor teknik direktörü koronavirüse yakalandı

Son dakika haberleri: GMG Kastamonuspor teknik direktörü koronavirüse yakalandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika haber: Kastamonu'da koronavirüse yakalanan GMG Kastamonuspor Teknik Direktörü Levent Eriş (58), yoğun bakımda tedaviye alındı.

Kastamonu'da koronavirüse yakalanan GMG Kastamonuspor Teknik Direktörü Levent Eriş (58), yoğun bakımda tedaviye alındı.

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden GMG Kastamonuspor'un teknik direktörü Levent Eriş, 5 gün önce rahatsızlanarak hastanaye gitti. Burada yapılan PCR testi sonucu Eriş'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alınan Eriş, durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım servisine alındı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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