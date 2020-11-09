Son dakika haberleri... GittiGidiyor'da "Kazananlar Günü" yarın başlıyor
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Son dakika haberleri... GittiGidiyor'da "Kazananlar Günü" yarın başlıyor

09.11.2020 16:29 | Son Güncelleme: 09.11.2020 16:29
Son dakika haberleri... GittiGidiyor'da

Son dakika haberler... GittiGidiyor, yarın başlatacağı "Kazananlar Günü" kampanyasıyla Kazananlar Kulübü üyelerini, birçok farklı kategoride avantajlı fiyatlarla buluşturacak.

GittiGidiyor, yarın başlatacağı "Kazananlar Günü" kampanyasıyla Kazananlar Kulübü üyelerini, birçok farklı kategoride avantajlı fiyatlarla buluşturacak.

GittiGidiyor'un açıklamasına göre, Kazananlar Kulübü üyesi olmayan GittiGidiyor kullanıcıları, kampanya kapsamında 9,90 liraya kulübe katılabilecek.

Yarın 17.00'de başlayıp 11 Kasım gün sonuna kadar sürecek kampanyada; teknolojiden modaya, anne bebekten süpermarkete, ev dekorasyonundan spor outdoora birçok farklı kategoride avantajlı sepet indirimleri uygulanacak. Ayrıca kullanıcılara, yüksek talep gören belirli ürünlerde gün boyu takip etme ile yakalayabilecekleri sürpriz indirimler de sunulacak.

Fırsatlardan faydalanmak isteyen kullanıcılar, kolayca Kazananlar Kulübü'ne dahil olarak hem indirimlerden hem de ekspres para iadesi ve çağrı merkezinde öncelikli hizmet gibi ayrıcalıklardan yararlanabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

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