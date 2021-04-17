Son dakika haberleri: Gittiği bir iş yerinde çalışan tarafından darp edildiğini iddia eden kadın polise başvurdu
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Son dakika haberleri: Gittiği bir iş yerinde çalışan tarafından darp edildiğini iddia eden kadın polise başvurdu

Son dakika haberleri: Gittiği bir iş yerinde çalışan tarafından darp edildiğini iddia eden kadın polise başvurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Giresun'da davet üzerine gittiği bir işyerinin ofisinde, bir çalışan tarafından darp edildiğini iddia eden Hatice Satgun polise giderek şikayetçi oldu.

Giresun'da davet üzerine gittiği bir işyerinin ofisinde, bir çalışan tarafından darp edildiğini iddia eden Hatice Satgun polise giderek şikayetçi oldu.

İşyeri çalışanının yumruk ve tekmeleriyle yüzünde ve kolunda çürükler oluştuğunu ileri süren Satgun, "Giresun'da internet üzerinden yayın yapacak olan bir televizyonun sahibinin daveti üzerine ofisine gittim. Bir süre görüştükten sonra TV'nin çalışanlarından biri olan S.K. da içeri girdi. Aramızda geçmişe dönük bir konudan dolayı konuşmaya başladık. Bu konuşmanın etkisiyle bana hakaretlerde ve sinkaflı küfür etmeye başladı. Benim ve orada bulunanlara rağmen bana tehdit ve hakaretlerine devam etti. Sonra bana vurarak yere düşürdü. Yere düşmeme rağmen tekmeyle ve yumrukla vurmaya devam etti. Orada bulunanlar sakinleştirmeye çalışsa da vurmaya devam etti. Orada bulunanlar S.K'yi sakinleştirirken fırsat bularak polisi arayabildim. Polis eşliğinde oradan çıkarıldım ve darp raporu aldıktan sonra da şikayetçi oldum" ifadelerini kullandı.

Şikayet üzerine gözaltına alınan şüpheli S.K'de polisdeki ifadesinde, "Daha önce aramızda bir husumet vardı orada karşılaşınca konuşmak istedim ancak parmak sallayarak üzerime yürüyünce refleksle vurdum ve yere düştü. Kendisi hakkında hakaret ve küfür etmedim. iddiaları kabul etmiyorum" dedi.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken şüpheli S.K. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - GİRESUN

Son dakika haberleri: Gittiği bir iş yerinde çalışan tarafından darp edildiğini iddia eden kadın polise başvurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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