Giriş katta çıkan yangında daire kullanılamaz hale geldi
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Giriş katta çıkan yangında daire kullanılamaz hale geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Giriş katta çıkan yangında daire kullanılamaz hale geldi Evde bulunan bir kişi komşularca çıkarıldı Yanan evin duvarındaki,"Ne istedin de vermedim, canımı çok yaktın, benim hayallerim" yazıları dikkat çekti Antalya'da çıkan yangında bir daire kullanılamaz hale geldi.

- Giriş katta çıkan yangında daire kullanılamaz hale geldi

Evde bulunan bir kişi komşularca çıkarıldı

Yanan evin duvarındaki,"Ne istedin de vermedim, canımı çok yaktın, benim hayallerim" yazıları dikkat çekti

ANTALYA - Antalya'da çıkan yangında bir daire kullanılamaz hale geldi. Ev harabeye dönerken duvardaki yazılar dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 09.00 sırasında Kepez ilçesi Kültür Mahallesi 3020 Sokak üzerindeki bir apartmanın giriş katında çıktı. Giriş kattan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bina sakinleri dışarı çıkarken, daire olduğu belirlenen Caner Tutar, mutfak penceresindeki demir korkulukları kırılarak dışarı çıkarıldı. Kısa süreli paniğe neden olan yangında daire kullanılamaz hale geldi. Harabeye dönen evin içindeki duvarlardaki, "Ne istedin de vermedim, canımı çok yaktın, benim hayallerim" yazıları dikkat çekti. Vatandaşlar evdeki bir valiz ve muhabbet kuşunu da kurtardı.

Komşular ise yangın çıkan dairede, sürekli kavga, gürültü ve yangın çıkarıldığını, bir çok kez polise şikayet etmelerine rağmen bir sonuç alamadıklarını iddia etti.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

Giriş katta çıkan yangında daire kullanılamaz hale geldi
Giriş katta çıkan yangında daire kullanılamaz hale geldi
Giriş katta çıkan yangında daire kullanılamaz hale geldi
Giriş katta çıkan yangında daire kullanılamaz hale geldi
Giriş katta çıkan yangında daire kullanılamaz hale geldi
Giriş katta çıkan yangında daire kullanılamaz hale geldi
Giriş katta çıkan yangında daire kullanılamaz hale geldi
Giriş katta çıkan yangında daire kullanılamaz hale geldi
Giriş katta çıkan yangında daire kullanılamaz hale geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsa Akar

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