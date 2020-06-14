Son dakika haberleri! Giriş belgesini unutan öğrenci sınava son anda yetişti Son dakika habere göre Giriş belgesini unutan öğrenci sınava son anda yetişti Kocaeli'de alınan önlemlerle MSÜ sınavı başladı Kocaeli'de alınan korona virüs önlemleri ile gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, öğrencilere maske dağıtılarak içeri alınmasının ardından başladı.

Giriş belgesini unutan öğrenci sınava son anda yetişti

Kocaeli'de alınan önlemlerle MSÜ sınavı başladı

KOCAELİ - Kocaeli'de alınan korona virüs önlemleri ile gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, öğrencilere maske dağıtılarak içeri alınmasının ardından başladı. Sınav giriş belgesini unutan bir öğrenci ise sınava dakikalar kala yetişti.

Korona virüs nedeni ile alınan kararla ertelenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, başladı. Kocaeli'de sınav için askeri öğrenci adayları, erken saatlerde sınava girecekleri okullar önünde aileleri ile birlikte beklemeye başladı. Sınav görevlileri tarafından öğrencilere sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde uyarılar yapıldı. Sınav saatinin başlaması ile adaylar sınav salonlarına alınmaya başladı. Sınavın gerçekleştirileceği binalara girmek öğrenciler, sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek sıraya girdiler. Sınav binalarının girişlerinde öğrencilere maske dağıtıldı ve dezenfektanla ellerini dezenfekte etmeleri istendi.

Sınav giriş belgesini unutan aday sınava son dakika yetişti

Sınav giriş belgesini evde unutan bir aday ise görevlilerden belgesi olmadan sınava giremeyeceğini öğrendi. Ekipler sınav giriş belgesini çıkartarak geri gelmesini söyledi. Koşarak sınav belgesini almak için giden genç, belgesini aldıktan sonra sınava son anda yetişti. Okula doğru yürüyen gence ekipler koşması için seslendi. Koşarak sınava yetişen öğrenci içeri alındı. Saatler 10.15'i gösterdiğinde ise sınav başladı.

Aileler okul önlerinde bekledi

Çocukları ile birlikte sınav için okullara gelen vatandaşlar ise sınavın başlaması ile okul bahçesinden çıkartıldı. Okulun önünde bekleyen vatandaşlara sosyal mesafe kurallarına uymaları için uyarılarda bulunuldu. Heyecanla sınava giren çocuğunun çıkmasını bekleyen Ali Ayten, "Heyecanlıyız, inşallah Allah'ın izni ile başarı elde ederler. Bundan sonra üniversite sınavları var. Onun için deneyim olacak. Bu da güzel bir şey. Sınava hazırlandı diyebiliriz ama bir kaygı oldu. Bunu avantaja da çevirenler oldu. Daha özgür çalışma fırsatlar oldu" dedi.

Kaynak: İHA