Son dakika haberleri! Giresunspor ile Medical Park Hastaneler Grubu arasında sağlık sponsorluğu anlaşması
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Son dakika haberleri! Giresunspor ile Medical Park Hastaneler Grubu arasında sağlık sponsorluğu anlaşması

Son dakika haberleri! Giresunspor ile Medical Park Hastaneler Grubu arasında sağlık sponsorluğu anlaşması
Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin - Haberler | Spor

Gelen son dakika haberine göre Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor ile Medical Park Hastaneler Grubu arasında sponsorluk anlaşması yapıldı.

Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor ile Medical Park Hastaneler Grubu arasında sponsorluk anlaşması yapıldı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Giresunspor'un sağlık sponsorunun Medical Park Hastaneler Grubu olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Giresunspor Kulübü ile Medical Park Hastaneler Grubu arasında yapılan anlaşma kapsamında tüm sağlık hizmetleri, 2021-2022 sezonu sonuna kadar Medical Park tarafından üstlenilmiştir. Bu önemli iş birliği dahilinde Giresunspor Kulübü bünyesinde bulunan tüm sporcularının sağlığı ve buna dair tüm sorumluluklar, Türkiye'nin önde gelen sağlık kurumlarından Medical Park güvencesine teslim edilmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin

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