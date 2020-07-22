Son dakika haberleri! Giresun Valisi Ünlü'den Kovid-19 uyarısı Açıklaması Son dakika haberleri: Giresun Valisi Enver Ünlü, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına ilişkin, "Düğünlere, yakın akraba dışında gitmezsek iyi olur.

Giresun Valisi Enver Ünlü, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına ilişkin, "Düğünlere, yakın akraba dışında gitmezsek iyi olur. Çok geniş katılımlı düğünler maalesef vakaların artmasına sebebiyet veriyor. Yine taziyelerde yakın temas, vakaların artmasına sebebiyet veriyor." dedi.

Ünlü, Valilikte gazetecilere yaptığı açıklamada, son günlerde sosyal hareketlilik, düğünlerin başlaması sebebiyle vakalarda ciddi artışlar gözlemlediklerini söyledi.

Giresun'da birtakım köylerde ve ilçelerde kısmi mahalle, sokak karantinaları uyguladıklarını belirten Ünlü, bunun en büyük sebebinin taziyeler ve düğünler olduğuna dikkati çekti.

Ünlü, düğün ve cenazelerde çok daha fazla dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Düğünlere, yakın akraba dışında gitmezsek iyi olur. Çok geniş katılımlı düğünler maalesef vakaların artmasına sebebiyet veriyor. Yine taziyelerde yakın temas vakaların artmasına sebebiyet veriyor. Düğünler ve taziyeler konusunda ve sosyal alanları kullanırken restoran ve kafelerimizi açtık ama saatlerce buralarda uzun uzun eskisi gibi oturmayalım. İhtiyacımızı giderdikten sonra çarşıda, pazarda çok uzun süre kontrolsüz şekilde dolaşmak hem kendi hayatımızı riske ediyor hem de özellikle yaşlılarımızı çok büyük riske atıyoruz."

Kurban Bayramı ve fındık hasadı zamanı il dışından gelecek gurbetçilerle mevcut kent nüfusunun 3 katına çıkabileceği ihtimalini göz önünde tutarak hazırlıkların yapıldığını, tedbirlerin alındığını ifade eden Ünlü, bayramda ziyaretlerde dikkatli olunmasını, yine kurban kesiminde de randevu sistemine göre hareket edip kalabalıklar oluşturulmamasını istedi.

Ünlü, Kurban Bayramı ve fındık hasadı sebebiyle Giresun'da çok ciddi nüfus hareketliliği beklediklerine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rakamların artmasından ben de endişe ediyorum ilimiz adına. Çok ciddi hareketlilik bekliyoruz. Geçen sene telefon operatörlerinin verdiği rakamlar, 1 milyon 100 bin civarında burada sinyal alınmış Kurban Bayramı'nda. Bu da bizim kabaca mevcut nüfusumuzun 3 katı demek. Bu hareketliliği, nüfus yoğunluğunu, yaylalarımız ve şehir merkezinde hissedeceğiz. Bayram münasebetiyle gelecek vatandaşlarımızı maske, sosyal mesafe ve hijyen noktasında duyarlı olmaya, dikkatli olmaya davet ediyoruz. Biraz daha sabır, biraz daha dikkat."

Fındık hasadı için il dışından gelecek tarım işçileri

Fındık hasadı dolayısıyla 5 bin-5 bin 500 civarında tarım işçisinin gelmesini beklediklerini belirten Ünlü, şunları kaydetti:

"Bunların büyük bölümü direkt geçmiş yıllarda olduğu gibi aracı kişiler tarafından yetkili, belgeli, lisanlı aracı kişiler tarafından direkt çalışacakları fındık bahçeleri olan bölgelere geçiyorlar. Diğer gelecek vatandaşları da biz Aksu'daki konaklama tesislerinde misafir edeceğiz. Orada her türlü sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra onları aracılar marifetiyle çalışacakları bahçelere, bölgelere nakledeceğiz. Yine bunun yetersiz olması halinde elimizde rezerv pansiyon ve yurtlarımız olacak. Oralara yerleştireceğiz."

Ünlü, pozitif vaka tespit edilmesi durumunda kişiyi karantina altında tutmak için tedbirleri aldıklarını belirterek, "Kesinlikle onları karantina altına alacağız. Diğer bahçelere geçmelerini ve diğer işçilerle, gruplarla bir araya gelmelerine müsaade etmeyeceğiz. Bununla ilgili arkadaşlarımız her türlü tedbiri aldılar." dedi.

Kaynak: AA