Son dakika haberleri | Giresun-Sivas karayolu taşan dere suları nedeniyle ulaşıma kapandı
Bir son dakika haberine göre Giresun-Sivas karayolu taşan dere suları nedeniyle ulaşıma kapandı Polis ekipleri Dereli ilçesine geçişlere izin vermiyor Giresun'da etkili olan sağanak yağış sonrası debisi yükselen Aksu Deresi, merkeze bağlı Duroğlu beldesi civarında taşarken, taşkın nedeniyle Giresun-Dereli-Sivas kara...
23.08.2020 01:57 | Son Güncelleme: 23.08.2020 02:44
Giresun-Sivas karayolu taşan dere suları nedeniyle ulaşıma kapandı
Polis ekipleri Dereli ilçesine geçişlere izin vermiyor
GİRESUN - Giresun'da etkili olan sağanak yağış sonrası debisi yükselen Aksu Deresi, merkeze bağlı Duroğlu beldesi civarında taşarken, taşkın nedeniyle Giresun-Dereli-Sivas kara yolu ulaşıma kapandı.
Merkeze bağlı Ülper köyü yakınlarında kontrol noktası oluşturan polis ekipleri, araçların Dereli ilçesi ve Duroğlu beldesine geçişlere izin vermiyor.
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Kaynak: İHA