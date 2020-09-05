Son dakika haberleri | Giresun şehidi Sami Yılmaz, memleketi Osmaniye'de toprağa verildi
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Son dakika haberleri | Giresun şehidi Sami Yılmaz, memleketi Osmaniye'de toprağa verildi

Son dakika haberine göre Giresun'daki sel felaketinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sami Yılmaz'ın (27) cenazesi memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.

Son dakika haberleri | Giresun şehidi Sami Yılmaz, memleketi Osmaniye'de toprağa verildi
05.09.2020 14:30 | Son Güncelleme: 05.09.2020 14:35

Giresun'daki sel felaketinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sami Yılmaz'ın (27) cenazesi memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.

Ordu Giresun Havaalanı'ndan askeri uçakla dün akşam Adana'ya getirilen şehidin naaşı, buradan kara yoluyla cenaze töreninin yapılacağı Osmaniye'nin Bahçe ilçesine götürüldü.

Bugün de şehit uzman çavuş için ilçedeki Ağça Bey Camisi'nde cenaze töreni düzenledi. Törene Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Tombul, Bahçe Belediye Başkanı İbrahim Baz, şehidin silah arkadaşları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende şehidin eşi Gözde Yılmaz, annesi Mediş Yılmaz ve babası Hamit Yılmaz güçlükle ayakta dururken, 4 kardeşi de cenaze namazı kılındığı sırada gözyaşı döktü.

Şehit Sami Yılmaz'ın naaşı kılınan cenaze namazının ardından Bahçe ilçesindeki şehitlikte toprağa verildi. - OSMANİYE

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Kaynak: İHA

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