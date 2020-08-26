Son dakika haberleri: GİRESUN Fındıkta zarar ve kayıp tespit ediliyor
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Son dakika haberleri: GİRESUN Fındıkta zarar ve kayıp tespit ediliyor

Son dakika haberine göre Fındıkta zarar ve kayıp tespit ediliyorGiresun'un Dereli, Yağlıdere ve Doğankent ilçelerinde etkili olan sel felaketi, bölgede hasat dönemindeki fındıkta kayba neden oldu.

26.08.2020 15:21 | Son Güncelleme: 26.08.2020 15:29

Fındıkta zarar ve kayıp tespit ediliyor

Giresun'un Dereli, Yağlıdere ve Doğankent ilçelerinde etkili olan sel felaketi, bölgede hasat dönemindeki fındıkta kayba neden oldu. Bazı üreticilerin bahçeden toplayıp, kurutmak üzere harmana serdiği fındık, selle birlikte gitti. Fındık bahçeleri sel nedeniyle zarar görürken, harmanda kurutulmak üzere bekleyen fındığın bir kısmı ise çamurla kaplandı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nden gelen 4 kişilik heyet, Giresun'daki ziraat odalarının başkanlarıyla bölgede inceleme yaptı. Heyet, sel nedeniyle fındıkta kayıp ve zarar yaşayan üreticilerle tek tek görüşüp, durumları hakkında bilgi aldı. Heyet ayrıca zarar gören fındık bahçelerinde de tespit yaptı.

'RAPOR HAZIRLANACAK, KOMİSYON KURULDU'

Giresun Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı ve Keşap Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şahin, heyetin selden etkilenen 3 ilçede çalışma yaptığını belirterek, "Özellikle harmandayken selle birlikte kaybolan fındığın Yağlıdere bölgesinde yoğunlaştığını gördük. Tabi fındık üreticilerimiz kayıpları var. Heyetimizin incelemesinin ardından biz de Giresun'daki oda başkanları olarak üreticilerimizle tek tek görüşeceğiz ve zararı tespit edeceğiz. Hazırlayacağımız raporu Türkiye Ziraat Odaları Birliği'ne göndereceğiz. Yine bu konu ile ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından bir komisyon kuruldu. Biz de bu komisyonda bulunuyoruz. Bu komisyonda çiftçilerimizin durumu ve zararını belirlemek için çalışma yapıyor" dedi.

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Son dakika haberleri: GİRESUN Fındıkta zarar ve kayıp tespit ediliyor

Kaynak: DHA

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