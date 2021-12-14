Son dakika haberleri: Giresun Emniyet Müdürlüğünden kan bağışı - Haberler
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Son dakika haberleri: Giresun Emniyet Müdürlüğünden kan bağışı

Son dakika haberleri: Giresun Emniyet Müdürlüğünden kan bağışı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Son dakika gelişmesine göre Giresun Emniyet Müdürlüğünde Kızılay için kan bağışı kampanyası düzenlendi.

GİRESUN (İHA) - Giresun Emniyet Müdürlüğünde Kızılay için kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Giresun Emniyet Müdürlüğü binasına, emniyet müdürlüğü personelinin katılımıyla Kızılay Giresun Şubesi tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi. İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay ve emniyet personelinin katıldığı kampanya saat 17.00'a kadar devam edecek. Polislerin kampanyaya yoğun ilgi gösterdiği görüldü. - GİRESUN

Son dakika haberleri: Giresun Emniyet Müdürlüğünden kan bağışı

Son dakika haberleri: Giresun Emniyet Müdürlüğünden kan bağışı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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