Son dakika haberleri: Giresun'daki selde şehit olan Uzman Jandarma Erdem Çıtır için tören düzenlendi
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Son dakika haberleri: Giresun'daki selde şehit olan Uzman Jandarma Erdem Çıtır için tören düzenlendi

Son dakika habere göre Giresun'da iki gün önce meydana gelen selde, bulunduğu aracın menfeze düşmesi sonucu şehit olan Tirebolu Jandarma Komutanlığı Asayiş Tim Komutan Yardımcısı, Uzman Jandarma 7 Kademeli Çavuş Erdem Çıtır için tören düzenlendi.

Son dakika haberleri: Giresun'daki selde şehit olan Uzman Jandarma Erdem Çıtır için tören düzenlendi
24.08.2020 11:01 | Son Güncelleme: 24.08.2020 11:20

Giresun'da iki gün önce meydana gelen selde, bulunduğu aracın menfeze düşmesi sonucu şehit olan Tirebolu Jandarma Komutanlığı Asayiş Tim Komutan Yardımcısı, Uzman Jandarma 7 Kademeli Çavuş Erdem Çıtır için tören düzenlendi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, hastane morgundan alınarak cenaze nakil aracı ile Giresun Bölge Jandarma Komutanlığına getirildi.

Buradaki törene şehidin babası Namık, eşi Hamide, çocukları Semanur, Şeyda Ülkü, Alperen Miraç Çıtır ve diğer yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Giresun Valisi Enver Ünlü, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir ile diğer ilgililer ve askeri personel katıldı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından, 44 yaşındaki şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi, eşi, çocukları ve babası, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Şehidin naaşı, helikopterle toprağa verileceği Ordu'nun Çamaş ilçesine uğurlandı.

Doğankent ilçesinde 22 Ağustos'ta meydana gelen sel dolayısıyla arama kurtarma faaliyetine katılmak için bölgeye hareket eden Çıtır ve 4 jandarma personelinin daha içerisinde bulunduğu araç, Tirebolu-Doğankent yolunun 12. kilometresinde menfezin çökmesi sonucu dereye düşmüştü.

Çalışmalar sonucunda, dün Erdem Çıtır'ın, bir gün önce de yine aynı olayda şehit olan Uzman Çavuş Onur Kıran'ın naaşına ulaşılmıştı.

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Kaynak: AA

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