Son dakika haberleri | Giresun'daki selde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tok son yolculuğuna uğurlandı
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Son dakika haberleri | Giresun'daki selde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tok son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika gündem haberi... Giresun'daki selde bulunduğu aracın menfeze düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tok'un (28) cenazesi, memleketi Gümüşhane'de toprağa verildi.

Son dakika haberleri | Giresun'daki selde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tok son yolculuğuna uğurlandı
25.08.2020 13:57 | Son Güncelleme: 25.08.2020 13:57

Giresun'daki selde bulunduğu aracın menfeze düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tok'un (28) cenazesi, memleketi Gümüşhane'de toprağa verildi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi, Giresun'da düzenlenen törenin ardından Gümüşhane'nin Köse ilçesine getirildi.

Şehit Tok için Köse Merkez Caminde Kur'an- ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Köse ilçe merkezi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Şehit Tok için cenaze töreni düzenlendi.

Törende konuşan baba Kadir Tok, çok acı bir olayı yaşadığını belirterek "Rabb'imden geldi, Rabb'ime gidiyor. Veren de o, alan da o, kime ne diyeyim?" ifadelerini kullandı.

Törende şehidin annesi Semra, eşi Hacer ile yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Dr. Mehmet Sırrı Şık'ın öğle vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, ilçe mezarlığına defnedildi.

Törene, Vali Kamuran Taşbilek, AK Parti Gümüşhane Milletvekili Hacı Osman Akgül, AK Parti Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Gökçek, Köse Kaymakamı İbrahim Gültekin, Köse Belediye Başkanı Turgay Kesler, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu, AK Parti İl Başkanı Celalettin Köse, MHP İl Başkanı Nadim Aydın, ilçe belediye başkanları, şehidin ailesi ve çok sayıda kişi katıldı.

Doğankent ilçesinde 22 Ağustos'ta meydana gelen sel nedeniyle arama kurtarma faaliyetine katılmak için bölgeye hareket eden jandarma personelinin bulunduğu araç, Tirebolu-Doğankent yolunun 12. kilometresinde menfezin çökmesi sonucu dereye düşmüştü.

Yürütülen çalışmalar sonucu Uzman Çavuş Burak Tok'un naaşına ulaşılmıştı.

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Kaynak: AA

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