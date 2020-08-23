Son dakika haberleri: Giresun'daki sel - Hasar tespit çalışmaları
Son dakika haberi: Taşan derenin görüntülenmesi Helikopterin havadan denetim yapması Su altında kalan araçlar ve iş yerleri Selde çamur altında kalan paraların çıkarılması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması GİRESUN - Giresun'un Dereli ilçe merkezinde sağanağın ardından ana yollar, iş yerleri, evler...
23.08.2020 17:49 | Son Güncelleme: 23.08.2020 18:13
Taşan derenin görüntülenmesi
Helikopterin havadan denetim yapması
Su altında kalan araçlar ve iş yerleri
Selde çamur altında kalan paraların çıkarılması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması GİRESUN - Giresun'un Dereli ilçe merkezinde sağanağın ardından ana yollar, iş yerleri, evler ve araçlar su altında kaldı.
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Kaynak: AA