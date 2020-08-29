Son dakika haberleri | Giresun'daki sel; 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı, 6 kişi aranıyor Son dakika gelişmesine göre Giresun'daki sel; 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı, 6 kişi aranıyor (3)SELDE YIKILAN CAMİDEN GERİYE MİNARESİ KALDIGiresun'da selin izlerinin silinmesi ve kayıp 2'si asker 6 kişinin bulunması için çalışmalar sürerken, Espiye ilçesi Soğukpınar beldesinde, sel sularına dayanamayarak...

Giresun'daki sel; 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı, 6 kişi aranıyor (3)

SELDE YIKILAN CAMİDEN GERİYE MİNARESİ KALDI

Giresun'da selin izlerinin silinmesi ve kayıp 2'si asker 6 kişinin bulunması için çalışmalar sürerken, Espiye ilçesi Soğukpınar beldesinde, sel sularına dayanamayarak yıkılan camiden geriye sadece minaresi kaldı. Beldedeki camiinin selden günler önce ve sonra çekilen fotoğraf kareleri; bölgede yaşanan afetin boyutunu da gözler önüne serdi. Minaresi ayakta kalmayı başaran, çevresi sel sularıyla kaplanıp, yıkılmadan dakikalar önce son anlarına ait fotoğraf karesi de ortaya çıkan caminin, enkaza dönen son durumu havadan görüntülendi.

'BAKTIK CAMİ YERİNDE YOK'

Camiden sadece minaresinin geriye kaldığını belirten beldede oturan Abdullah Akgün, "1 hafta önce bu camide cuma namazı kılmıştım. Selden sonra baktık cami yerinde yok. Sel almış götürmüş" dedi.

Gül Akgün, "Sürekli gelip gittiğimiz camimizdi. Selden sonra geriye sadece minaresi kaldı. İnşallah köyümüze daha güzeli yapılır" diye konuştu.

Beldede oturan Aysel Akgün ise, "O gün saat 13.30'da yağmur başladı. Hiç durmadı. Gece 22.00 sıralarında da camimiz yıkıldı. Sadece minaresi kaldı. Yıldırım attı, arabalar gitti, köprümüz yıkıldı. Bu zamana kadar hiç böyle yağmur yağmamıştı. Çok korktuk. İnşallah bir daha böyle bir felaket olmaz. Cumhurbaşkanımızdan destek bekliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA