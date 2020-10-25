Son dakika haberleri: Giresun'da yaylaya gitmek isterken kaybolan yaşlı adamı jandarma ekibi buldu
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Son dakika haberleri: Giresun'da yaylaya gitmek isterken kaybolan yaşlı adamı jandarma ekibi buldu

25.10.2020 22:43 | Son Güncelleme: 25.10.2020 22:46
Son dakika haberleri: Giresun'da yaylaya gitmek isterken kaybolan yaşlı adamı jandarma ekibi buldu

Son dakika gündem haberine göre Giresun'un Dereli ilçesinde kaybolan yaşlı adam jandarma ekibince sağ olarak bulundu.

Giresun'un Dereli ilçesinde kaybolan yaşlı adam jandarma ekibince sağ olarak bulundu.

Aracıyla dün Bulancak ilçesinden Dereli ilçesine bağlı Bektaş Yaylası'na gitmek isteyen İsmail Hüsem'den (88) haber alamayan yakınları, sabah saatlerinde jandarmadan yardım istedi.

Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu Hüsem, öğleden sonra Dereli ilçesine bağlı Yavuzkemal beldesi Hapan Mahallesi kırsalında sağ olarak bulundu.

İsmail Hüsem, ekipler tarafından kontrol amaçlı Dereli Devlet Hastanesine götürüldü.

Hüsem daha sonra ailesine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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