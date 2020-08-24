Son dakika haberleri | Giresun'da yaşanan selde şehit sayısı 3'e vefat eden kişi sayısı ise 7'ye yükseldi
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Son dakika haberleri | Giresun'da yaşanan selde şehit sayısı 3'e vefat eden kişi sayısı ise 7'ye yükseldi

Son dakika haberleri... Giresun'da yaşanan selde şehit sayısı 3'e vefat eden kişi sayısı ise 7'ye yükseldi Tirebolu-Doğankent yolundaki kopma sonucu sele kapılan 5 jandarma personelinden 3.

24.08.2020 10:02 | Son Güncelleme: 24.08.2020 10:12

Giresun'da yaşanan selde şehit sayısı 3'e vefat eden kişi sayısı ise 7'ye yükseldi

Tirebolu-Doğankent yolundaki kopma sonucu sele kapılan 5 jandarma personelinden 3.'sünün de cansız bedeni olayın yaşandığı yerden 4 km ileride dere yatağında bulundu

GİRESUN - Giresun ve ilçelerinde dün etkili olan şiddetli yağışlar sonrası yaşanan selde şehit sayısı 3'e, vefat eden kişi sayısı ise 7'ye yükseldi.

Tirebolu-Doğankent yolunda içinde 5 jandarma personelinin bulunduğu aracın menfezin çökmesi sonucu dereye düştüğü bölgede dün sabahtan bu yana yapılan arama çalışmaları neticesinde 3. jandarma görevlisinin de cansız bedeli bu sabah bulundu. Olay yerinden 4 km ileride dere yatağında bulunan jandarma uzman çavuşun kimliği ile ilgili bilgi verilmezken, kayıp 9 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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Son dakika haberleri | Giresun'da yaşanan selde şehit sayısı 3'e vefat eden kişi sayısı ise 7'ye yükseldi

Kaynak: İHA

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