Son dakika haberleri: Giresun'da trafik kazası: 3 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Giresun'da trafik kazası: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri: Giresun'da trafik kazası: 3 yaralı

Son dakika haberi: Giresun'da bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

GİRESUN (İHA) - Giresun'da bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kulakka yaylasından Giresun istikametine seyir halinde bulunan Zikri K. idaresindeki 55 YB 415 plakalı otomobil, Erimez mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü Zikri K. ile araçta yolcu olarak bulunan Nazmiye K. ve Osman S. yaralandı. Yaralılar yuvarlandıkları uçurumdan itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. - GİRESUN

Son dakika haberleri: Giresun'da trafik kazası: 3 yaralı

Son dakika haberleri: Giresun'da trafik kazası: 3 yaralı

Korona yardımları ile Lamborghini alan adama, 9 yıl hapis cezası

Korona yardımları ile Lamborghini alan adama, 9 yıl hapis cezası

 Erzurum-Erzincan karayolunda yüzlerce araç mahsur kaldı

Erzurum-Erzincan karayolunda yüzlerce araç mahsur kaldı

 İstanbul'da endişe yaratan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle yuttu

İstanbul'da endişe yaratan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle yuttu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title