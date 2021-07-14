Son dakika haberleri! Giresun'da trafik kazası 1 ölü, 4 yaralı

Son dakika haberler: Giresun'un Tirebolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi ise yaralandı.

Giresun'un Tirebolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Karadeniz Sahil Yolunun Tirebolu-Trabzon istikameti Tirebolu 42. Gönüllü Alayı Tünel içinde meydana gelen çift araçlı kazada henüz kimlikleri öğrenilemeyen 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı. Yaralılar Tirebolu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı