Son dakika haberleri! Giresun'da trafik kazası 1 ölü, 4 yaralı
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Son dakika haberleri! Giresun'da trafik kazası 1 ölü, 4 yaralı

Son dakika haberleri! Giresun'da trafik kazası 1 ölü, 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Giresun'un Tirebolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi ise yaralandı.

Giresun'un Tirebolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Karadeniz Sahil Yolunun Tirebolu-Trabzon istikameti Tirebolu 42. Gönüllü Alayı Tünel içinde meydana gelen çift araçlı kazada henüz kimlikleri öğrenilemeyen 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı. Yaralılar Tirebolu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. - GİRESUN

Son dakika haberleri! Giresun'da trafik kazası 1 ölü, 4 yaralı
Son dakika haberleri! Giresun'da trafik kazası 1 ölü, 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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