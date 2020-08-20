Son dakika haberleri: Giresun'da su kanalına düşen otomobildeki polis öldü, eşi ve 3 çocuğu yaralandı Gelen son dakika haberine göre Giresun'da su kanalına düşen otomobildeki polis memuru yaşamını yitirdi, eşi ve 3 çocuğu yaralandı.

Giresun'da su kanalına düşen otomobildeki polis memuru yaşamını yitirdi, eşi ve 3 çocuğu yaralandı. Sakarya Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Kadir Halat'ın kullandığı 54 FK 885 plakalı otomobil, Görele ilçesi Çavuşlu beldesi yakınlarında refüje çarparak su kanalına düştü. Kazada sürücü, eşi Filiz, çocukları İlayda, Nisa Nur ve Halil Eymen Halat yaralandı. Görele Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Kadir Halat, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaynak: AA