Son dakika haberleri! Giresun'da sokak hayvanları kısıtlamada unutulmadı
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Son dakika haberleri! Giresun'da sokak hayvanları kısıtlamada unutulmadı

28.12.2020 12:25 | Son Güncelleme: 28.12.2020 12:29
Son dakika haberleri! Giresun'da sokak hayvanları kısıtlamada unutulmadı

Son dakika haber: Giresun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında İl Emniyet Müdürlüğü personelince sokak hayvanlarının beslenmesi sağlandı.

Giresun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında İl Emniyet Müdürlüğü personelince sokak hayvanlarının beslenmesi sağlandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği koordinesi ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünün iş birliğiyle polis memurları ve hayvanları koruma gönüllüleri, kedi ve köpeklerin beslenmesi için mama dağıtımı yaptı.

Aksu, Çaykara ve Küçükköy Mahallesi'nde 14, Dereli ilçe merkezi ve dağ yolunda 12 noktada belirlenen yerlere mama bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin

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