Son dakika haberleri! Giresun'da silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Son dakika gündem haberi... Giresun'un Keşap ilçesinde, silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Giresun'un Keşap ilçesinde, silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Karabulduk köyünde üç hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri belirlenen S.K, Ö.K. ve H.A. jandarma ekiplerince yakalandı.

Ekipler, S.K'nin evini silah ve mühimmat imalathanesi olarak kullandığını belirledi.

Evde yapılan aramalarda, kuru sıkı tabanca, tabanca gövdeleri ile silah yapımında kullanılan çok sayıda malzeme bulundu.

Ö.K ve H.A. savcılığın talimatı doğrultusunda ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı, S.K'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak