Son dakika haberleri! Giresun'da selde menfezin çöktüğü bölgeye yapılan köprüde tabliye çalışması başladı

Giresun'da yaşanan sel felaketinde menfezin çöktüğü Tirebolu-Doğankent kara yolunun 12. kilometresinde inşa edilen Muttab köprüsünün tabliye çalışmaları başladı.

Köprü inşaatında incelemelerde bulunan Vali Enver Ünlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çalışmaları hassasiyetle takip ettiklerini belirtti.

İnşaatı devam eden Muttab köprüsünün ilk açıklığının prefabrik kirişlerinin yerleştirilerek tabliye çalışmalarına başlandığını aktaran Ünlü, köprüyü öngörülen sürede halkın hizmetine sunacaklarını ifade etti.

İl genelinde 22 Ağustos'ta etkili olan sağanak sonucu Tirebolu-Doğankent kara yolunun 12. kilometresinde menfez çökmüş, bunun sonucunda 5 jandarma personeli ve 1 iş makinesi operatörü sele kapılmıştı.

Tirebolu-Doğankent kara yolu, 22 Ağustos'tan bu yana ulaşıma kapalı bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin