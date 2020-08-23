Son dakika haberleri | Giresun'da sel felaketi: 1 şehit, 2 ölü, 11 kayıp (3)
Son dakika gündem haberi... BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMAGiresun'da selin vurduğu Dereli ilçe merkezinde incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2 kişin cansız bedenlerine ulaşılmasıyla ölü sayısının 3'e çıktığını, bunlardan 1'inin kayıp jandarma olduğunu ve kayıp 11 kişiyi ise arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
23.08.2020 08:39 | Son Güncelleme: 23.08.2020 08:43
BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA
Giresun'da selin vurduğu Dereli ilçe merkezinde incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2 kişin cansız bedenlerine ulaşılmasıyla ölü sayısının 3'e çıktığını, bunlardan 1'inin kayıp jandarma olduğunu ve kayıp 11 kişiyi ise arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
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Kaynak: DHA