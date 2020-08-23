Son dakika haberleri! Giresun'da sağanak; 1 ölü, 12 kayıp (6)
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Son dakika haberleri! Giresun'da sağanak; 1 ölü, 12 kayıp (6)

Bir son dakika haberine göre '5'İ JANDARMA 6 KİŞİ KAYIP'İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'daki sel felaketi sonrası kente giderek AFAD İl Müdürlüğü'nde Hasar Tespit ve Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Son dakika haberleri! Giresun'da sağanak; 1 ölü, 12 kayıp (6)
23.08.2020 05:09 | Son Güncelleme: 23.08.2020 05:13

'5'İ JANDARMA 6 KİŞİ KAYIP'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'daki sel felaketi sonrası kente giderek AFAD İl Müdürlüğü'nde Hasar Tespit ve Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Sabah saatlerinde başlayan yağmurun öğleden sonra şiddetini arttırdığını söyleyen Bakan Soylu, "Bu yağmurdan sonra da birçok ilçemizde yağmurun etkisiyle sel, heyelan ve maalesef ciddi hasarlar meydana geldi. Yoğun yağış nedeniyle Dereli Merkez'de su 2 metrenin üzerine kadar su yükseldi. Burada ilk önce 5 vatandaşımızın mahsur kaldığı söylenmişti. Çünkü Dereli'ye şu anda ulaşmak mümkün değil. Tali yoldan gelen bir iki ekskavatör araçla buradaki vatandaşlarımız kurtarıldı. Şu anda Dereli'de bir düğün salonunda 20 vatandaşımızla ilgili kurtarma çalışmamız da devam ediyor" şeklinde konuştu.

'5 JANDARMAMIZIN OLDUĞU ARAÇ SUDA GÖMÜLÜ KALDI'

Pek çok yerde yolların kapalı olduğunu belirten Soylu, Tirebolu-Doğankent yolunda menfezin çökmesi sonucu jandarma aracı ile bir iş makinesinin suya gömüldüğünü söyledi. Bakan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kapalı olan yollarımız var. Tirebolu-Doğankent yolu kapalı. ve maalesef Tirebolu-Doğakent yolu üzerinde Doğankent'e giderken içerisinde 5 jandarmamızın bulunduğu araç, bir menfezde suların içinde gömülü olarak kaldı. Şu anda Jandarma Bölge Komutanımız, arama-kurtarma timlerimiz orada. Aracı görüyorlar ama ulaşamıyorlar. ve yine orada bir iş makinesi ve operatörü kayıp. Tirebolu-Doğankent yolunda şu anda menfezin çökmesi ve o esnada araçların geçmesi sonucunda 5 jandarma, 1 de operatrümüzün kayıp olduğunu söyleyebilirim. Bunun yanı sıra Tirebolu-Güce yolunda probem yok ama Güce'den sonra bugün yayladan dönen İl Genel Meclisi üyelerimizin de içerisinde bulunduğu toplam 20 kişilik, 8 kişisi bir noktada, diğerleri başka bir noktada olmak üzere şu anda onlar da mahsurlar ve onlara da ulaşılamıyor. Şu anda kayıp olduğunu bildiğimiz 6 kişi daha var. Tirebolu'da 1 kişi, Merkez Çavdar'da 3 kişi, Tespi'de 1 kişi, Dereli Akkaya köyünde 1 kişi olmak üzer toplam 6 kişinin de kayıp olduğu ihbarını aldık. Toplam 12 kişi kayıp bilgimiz söz konusu. Bunun ötesinde bu bahsettiğim ilçelerin köylerinden bilgi aldıklarımız var, alamdıklarımız var."


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Kaynak: DHA

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