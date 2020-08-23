Son dakika haberleri: Giresun'da sağanak; 1 ölü, 1 kayıp (7) - BAKAN SOYLU?DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
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Son dakika haberleri: Giresun'da sağanak; 1 ölü, 1 kayıp (7) - BAKAN SOYLU?DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Son dakika haberine göre BAKAN SOYLU'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR BAKAN SOYLU'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında Giresun AFAD İl Müdürlüğü'nde sel felaketi sonrası Hasar Tespit ve Koordinasyon Toplantısı yapıldı.

Son dakika haberleri: Giresun'da sağanak; 1 ölü, 1 kayıp (7) - BAKAN SOYLU?DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
23.08.2020 04:07 | Son Güncelleme: 23.08.2020 04:11

BAKAN SOYLU'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
BAKAN SOYLU'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında Giresun AFAD İl Müdürlüğü'nde sel felaketi sonrası Hasar Tespit ve Koordinasyon Toplantısı yapıldı. Bakan Soylu, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

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