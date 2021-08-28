Son dakika haberleri: Giresun'da otomobil dereye uçtu: 1 ölü
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Son dakika haberleri: Giresun'da otomobil dereye uçtu: 1 ölü

Son dakika haberleri: Giresun'da otomobil dereye uçtu: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Giresun'da dereye yuvarlanan otomobilde 1 kişi öldü.

Giresun'da dereye yuvarlanan otomobilde 1 kişi öldü.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Giresun – Dereli karayolunun Barça Köyünde meydana geldi. Mihtat Bektaş (57) idaresindeki 14 KP 445 otomobil önündeki araçları sollaması neticesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek Aksu Deresine yuvarlandı. Ağır yaralı olarak kurtarılan ve Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücü Mihtat Bektaş yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GİRESUN

Son dakika haberleri: Giresun'da otomobil dereye uçtu: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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