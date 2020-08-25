Son dakika haberleri! Giresun'da meydana gelen sel felaketinde mahsur kalanların Jandarma Genel Komutanlığı ekipleri...
Son dakika gelişmesine göre Giresun'da meydana gelen sel felaketinde mahsur kalanların Jandarma Genel Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarılması kamerada.
25.08.2020 15:33 | Son Güncelleme: 25.08.2020 15:38
Giresun'da meydana gelen sel felaketinde mahsur kalanların Jandarma Genel Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarılması kamerada
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Kaynak: DHA