Son dakika haberleri | Giresun'da korkutan yangın
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Son dakika haberleri | Giresun'da korkutan yangın

Son dakika haberleri | Giresun'da korkutan yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde akşam saatlerinde bir evde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde akşam saatlerinde bir evde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Konak köyünde İbrahim Bölük'e ait müstakil evde yangın çıktı. Herkesin evde olduğu bir saatte bacadan çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Ev sakinlerinin ve komşuların ilk müdahalede bulunduğu yangın Şebinkarahisar Belediyesi İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesiyle kontrol altına alındı.

Yangında ev tamamen kullanılmaz hale gelirken, can kaybının olmaması tek teselli oldu. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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