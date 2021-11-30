Son dakika haberleri: Giresun'da kamyonetin refüje çarptığı kazada bir kişi hayatını kaybetti - Haberler
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Son dakika haberleri: Giresun'da kamyonetin refüje çarptığı kazada bir kişi hayatını kaybetti

AA / Atakan Çıtlak - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Giresun'da kamyonetin refüje çarptığı kazada bir kişi hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberine göre Giresun'un Görele ilçesinde kamyonetin refüje çarparak devrildiği kazada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

GİRESUN (AA) - Giresun'un Görele ilçesinde kamyonetin refüje çarparak devrildiği kazada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Karadeniz Sahil Yolu Karaburun köyü mevkisinde, Hidayet Yılmaz'ın (33) kullandığı 42 G 82137 geçici plakalı kamyonet refüje çarparak devrildi.

Kazada, araçta bulunan Kadriye Yılmaz (68) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü Yılmaz, Görele Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

AA / Atakan Çıtlak - Son Dakika Haberleri

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