Son dakika haberleri... Giresun'da genç kızları sosyal medya üzerinden taciz eden şahıs gözaltına alındı
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Son dakika haberleri... Giresun'da genç kızları sosyal medya üzerinden taciz eden şahıs gözaltına alındı

Son dakika haberleri... Giresun'da genç kızları sosyal medya üzerinden taciz eden şahıs gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Giresun'un Espiye ilçesinde sosyal medya hesapları üzerinden genç kızları taciz ettiği tespit edilen şahıs gözaltına alındı.

Giresun'un Espiye ilçesinde sosyal medya hesapları üzerinden genç kızları taciz ettiği tespit edilen şahıs gözaltına alındı.

Espiye ilçesine bağlı Ericek köyünde ikamet eden T.P. (43), H.S. (36) isimli şahsın sosyal medya hesapları üzerinden 18 yaşındaki kızı S.P'ye cinsel içerikli mesajlar göndermesi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı'na başvurdu. İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi'nin Ericek köyünde yaptığı araştırmalar sonucunda H.S. isimli şahsın B.K. (18), B.K. (18), S.S. (18), S.K. (24), Ö.Ç. (32) ve B.K. (23) isimli şahıslara da cinsel içerikli görüntü ve mesaj gönderdiği tespit edildi. Şahsın evinde yapılan aramalarda ise 4 adet ses ve gaz fişeği atabilen tabanca, 7 adet şarjör, 110 adet kurusıkı fişeği, 10 adet cep telefonu, 5 adet sim kart ve 1 adet hafıza kartı ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli H.S. gözaltına alınırken, Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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