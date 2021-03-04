Son dakika haberleri: Giresun'da FETÖ soruşturması kapsamında bir şüpheli yakalandı
04.03.2021 16:45 | Son Güncelleme: 04.03.2021 16:48
Son dakika gündem haberi... Giresun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında bir kişi yakalandı.
Giresun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında bir kişi yakalandı.
Giresun Cumhuriyet Başsavcılığında FETÖ/PDY'ye yönelik devam ettirilen bir soruşturmada K.E. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Yapılan çalışmalar sonucu Şebinkarahisar ilçesinde bulunduğu belirlenen şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan zanlı, işlemleri için Şebinkarahisar İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak