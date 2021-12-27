Son dakika haberleri... Giresun'da dere yatağına devrilen pat pat sürücüsü hayatını kaybetti
AA / Atakan Çıtlak - Haberler | Güncel
Son dakika haberler: Giresun'un Bulancak ilçesinde dere yatağına devrilen tarım aracının sürücüsü yaşamını yitirdi.
GİRESUN (AA) - Giresun'un Bulancak ilçesinde dere yatağına devrilen tarım aracının sürücüsü yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Gündoğdu köyünde, İsmail Kacar (73) idaresindeki "pat pat" adlı tarım aracı, kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi.
Kacar, olay yerinde hayatını kaybetti.
AA / Atakan Çıtlak - Son Dakika Haberleri
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