Son dakika haberleri... Giresun'da dere yatağına devrilen pat pat sürücüsü hayatını kaybetti - Haberler
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Son dakika haberleri... Giresun'da dere yatağına devrilen pat pat sürücüsü hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Giresun'da dere yatağına devrilen pat pat sürücüsü hayatını kaybetti
AA / Atakan Çıtlak - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Giresun'un Bulancak ilçesinde dere yatağına devrilen tarım aracının sürücüsü yaşamını yitirdi.

GİRESUN (AA) - Giresun'un Bulancak ilçesinde dere yatağına devrilen tarım aracının sürücüsü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Gündoğdu köyünde, İsmail Kacar (73) idaresindeki "pat pat" adlı tarım aracı, kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi.

Kacar, olay yerinde hayatını kaybetti.

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AA / Atakan Çıtlak - Son Dakika Haberleri

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