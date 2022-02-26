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Son dakika haberleri | Giresun'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü ıslık dili ile kutlandı

AA, Gültekin Yetgin - Güncel
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Son dakika haberleri | Giresun'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü ıslık dili ile kutlandı

Gelen son dakika haberine göre AK Parti Giresun İl Gençlik Kolları, ıslık dili kullanılarak hazırlanan video ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 68. doğum gününü kutladı.

GİRESUN (AA) - AK Parti Giresun İl Gençlik Kolları, ıslık dili kullanılarak hazırlanan video ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 68. doğum gününü kutladı.

Erdoğan'ın doğum günü anısına hazırlanan videoda, gençler ıslık dili kullanarak Giresun Kalesi'nden "Giresun bugün 26 Şubat" şeklinde seslendi.

Gençler videonun sonunda "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısını söyleyerek "Cumhurbaşkanım, doğum gününüz kutlu olsun, Giresun gençliği sizi çok seviyor." ifadelerini kullandı.

AA / Gültekin Yetgin - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Giresun, gençlik, Doğum, Güncel, Haberler

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