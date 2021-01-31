Son dakika haberleri | Giresun'da çıkan yangında "Kiremit" adlı kedisini kaybeden ev sahibi gözyaşı döktü

Giresun'un Bulancak ilçesindeki evinde çıkan yangında "Kiremit" adlı kedisi telef olan kişi uzun süre ağladı.

İlçenin İhsaniye Mahallesi Zübeyir Karaibrahim Caddesi'ndeki bir apartmanda, Mehmet Yüksel'in ikamet ettiği birinci katta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına Bulancak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Dumanın sardığı apartmanın üçüncü katında ikamet eden bir anne ile iki çocuğu, itfaiye ekiplerince kurtarılarak dışarı çıkarıldı.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangın sırasında evde bulunan Yüksel'in "Kiremit" adlı kedisi telef oldu.

Dairesi de kullanılamaz hale gelen Yüksel, kaybettiği kedisi için uzun süre gözyaşı döktü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Yıldız