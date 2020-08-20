Son dakika haberleri: Giresun'da bulduğu 170 bin liralık ziynet eşyasını polise veren esnafa plaket Son dakika haberlerine göre Giresun'da iş yerinde bulduğu 170 bin liralık ziynet eşyasını polise teslim eden Furkan Aydın'a plaket verildi.

Giresun'da iş yerinde bulduğu 170 bin liralık ziynet eşyasını polise teslim eden Furkan Aydın'a plaket verildi. Giresun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (GESOB) Başkanı Ali Kara, Aydın'ı, Çıtlakkale Mahallesi'ndeki pide salonunda ziyaret etti. Kara, bir süre sohbet ettiği Aydın'ı, örnek davranışı dolayısıyla kutladı. Aydın'ın, davranışıyla, ahilik ilke ve geleneklerinin güzel bir örneğini gösterdiğini vurgulayan Kara, "GESOB olarak kendisini örnek davranışından dolayı plaketle ödüllendirmek istedik." dedi. Kara, konuşmasının ardından Aydın'a plaket verdi. İş yerinde temizlik yapıldığı sırada ziynet eşyasının bulunduğu poşeti fark ettiklerini vurgulayan Aydın, "Bir süre sahibinin gelmesini bekledik. Gelmeyince de emniyet mensuplarına teslim ettik." dedi. Aydın, ziynet eşyasının sahibinin kendisini ödüllendirmek istediğini ancak kabul etmediğini sözlerine ekledi. Kaynak: AA