Son dakika haberleri! Giresun'da bazı cadde ve pazar yerlerinde sigara içmek yasaklandı
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Son dakika haberleri! Giresun'da bazı cadde ve pazar yerlerinde sigara içmek yasaklandı

13.11.2020 16:13 | Son Güncelleme: 13.11.2020 16:19
Son dakika haberleri! Giresun'da bazı cadde ve pazar yerlerinde sigara içmek yasaklandı

Son dakika haberi: Giresun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bazı cadde ve pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklandı.

Giresun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bazı cadde ve pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararı gereğince Gazi Caddesi, Alpaslan Caddesi, Atatürk Meydanı, Keşap durağı ve Bulancak durağı mevkileri ile halka açık tüm pazar yerlerinde sigara içilmesinin yasaklandığı belirtildi.

Karara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verileceği vurgulanan açıklamada, "Aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin

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