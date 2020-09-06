Son dakika haberleri! Giresun'da bakanların katılımıyla koordinasyon ve değerlendirme toplantısı yapıldı
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Son dakika haberleri! Giresun'da bakanların katılımıyla koordinasyon ve değerlendirme toplantısı yapıldı

Son dakika gündem haberi: Giresun'da, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla koordinasyon ve değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Son dakika haberleri! Giresun'da bakanların katılımıyla koordinasyon ve değerlendirme toplantısı yapıldı
06.09.2020 12:45 | Son Güncelleme: 06.09.2020 12:45

Giresun'da, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla koordinasyon ve değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Giresun Valiliğinde basına kapalı düzenlenen toplantıda, ilçelerde meydana gelen sel, taşkın ve heyelanların ardından gerçekleştirilen çalışmalar ile yapılması planlanan faaliyetler değerlendirildi.

İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nun başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Giresun Valisi Enver Ünlü, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan Can, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Vedad Gürgen, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, İLBANK Genel Müdürü Yusuf Büyük de katıldı.

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Kaynak: AA

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