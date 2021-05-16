Son dakika haberleri... Giresun'da annesini baltayla öldüren, kardeşi ile 2 polisi yaralayan zanlı vurularak etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberleri... Giresun'da annesini baltayla öldüren, kardeşi ile 2 polisi yaralayan zanlı vurularak etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... Giresun'da annesini baltayla öldüren, kardeşi ile 2 polisi yaralayan zanlı vurularak etkisiz hale getirildi
Anadolu Ajansı / Sinan Yıldız - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Giresun'un Bulancak ilçesinde, annesini baltayla öldüren, kardeşi ile 2 polisi yaralayan şüpheli, polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

Giresun'un Bulancak ilçesinde, annesini baltayla öldüren, kardeşi ile 2 polisi yaralayan şüpheli, polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Güzelyalı Mahallesi'nde yaşayan T.A, henüz belirlenemeyen nedenle annesi Şükriye A'yı baltayla öldürdü.
T.A. daha sonra baltayla saldırdığı kardeşi H.A'yı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.
İhbar üzerine bölgeye gelen emniyet güçlerine de saldıran zanlı, 2 polis memurunun yaralanmasına neden oldu.
T.A, bu sırada yaralı polis memurlarından birisinin açtığı ateş sonucu vurularak hayatını kaybetti.
Yaralılar, Bulancak Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Yıldız

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Son dakika haberleri... Giresun'da annesini baltayla öldüren, kardeşi ile 2 polisi yaralayan zanlı vurularak etkisiz hale getirildi - Haberler
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