Son dakika haberleri | Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren zanlı adliyede - Haberler
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Son dakika haberleri | Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren zanlı adliyede

AA, Atakan Çıtlak - Güncel
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Son dakika haberleri | Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren zanlı adliyede

Son dakika gündem haberi... Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü boğazından bıçaklayarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi.

GİRESUN (AA) - Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü boğazından bıçaklayarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Ankara'dan gelerek Sıla Şentürk'ü ailesiyle yaşadığı Yalı Mahallesi'ndeki evinde dün boğazından bıçaklayarak öldüren Hüseyin Can G'nin (21) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, geniş güvenlik önlemleri altında Giresun Adliyesine sevk edildi.

AA / Atakan Çıtlak - Güncel

Sıla Şentürk, Giresun, Güncel, Haberler

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