Son dakika haberleri! Giresun Belediyesi tarafından evde bakım hizmeti veriliyor
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Son dakika haberleri! Giresun Belediyesi tarafından evde bakım hizmeti veriliyor

22.03.2021 14:43 | Son Güncelleme: 22.03.2021 15:00
Son dakika haberleri! Giresun Belediyesi tarafından evde bakım hizmeti veriliyor

Son dakika gelişmesine göre Giresun Belediyesi tarafından 'Evde Bakım ve Sağlık Hizmetleri Birimi' ihtiyaç sahibi vatandaşların hastane tedavisi için ulaşım hizmeti veriliyor.

Giresun Belediyesi tarafından 'Evde Bakım ve Sağlık Hizmetleri Birimi' ihtiyaç sahibi vatandaşların hastane tedavisi için ulaşım hizmeti veriliyor.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu'nun talimatıyla kurulan Evde Bakım ve Sağlık Hizmetleri Birimiyle ilgili verilen bilgide, "Vatandaşlardan gelen talepler üzerine programlanan ekipler anında adrese yönlenerek hastaya ulaşıyor. Ardından, hastaneye gitmek için talepte bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlar ekipler tarafından evinden alınarak, tedavisi tamamlandıktan sonra yeniden evine ulaştırılıyor.Diğer yandan, dezenfeksiyon ekipleri tarafından şehir genelinde yürütülen dezenfekte çalışmaları ise aralıksız olarak devam ediyor. Ekipler, vatandaşların ortak kullandığı alanlar, camiler, duraklar ve resmi kurumlarda dezenfekte işlemi uyguluyor" denildi.

Vatandaşlar ise, aldıkları hizmetten son derece memnun kalırken, uygulamayı hayata geçiren Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ve ekibine teşekkür etti. - GİRESUN

Son dakika haberleri! Giresun Belediyesi tarafından evde bakım hizmeti veriliyor
Son dakika haberleri! Giresun Belediyesi tarafından evde bakım hizmeti veriliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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