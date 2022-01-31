Son dakika haberleri: Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

GİRESUN (AA) - Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, " Giresun'umuza teşrif ederek bizleri onurlandıran Sayın Cumhurbaşkanımızı, güzel Giresun'umuzun misafirperverliğine yakışan ölçülerde ağırlamanın mutluluğunu yaşadık." dedi.

Şenlikoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Giresunluların her zaman olduğu gibi yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bağrına bastığını söyledi.

Toplu açılış töreninde, Giresun Belediyesi projelerinin de içerisinde yer aldığı 78 eser ve hizmetin açılışının gerçekleştirildiğini kaydeden Şenlikoğlu, "Bu yatırımların şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu yatırımlar ilimize verilen değer ve önemin en büyük göstergesidir. Giresun'umuzda yaşanan tarihi anlar dev yatırımların açılışıyla taçlandırılmıştır." diye konuştu.

Şenlikoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, gösterdiği yakın ilgi, alaka ve desteklerinden dolayı şahsı ve Giresunlular adına teşekkür ettiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Giresun'umuza teşrif ederek bizleri onurlandıran Sayın Cumhurbaşkanımızı, güzel Giresun'umuzun misafirperverliğine yakışan ölçülerde ağırlamanın mutluluğunu yaşadık. Bizler inandığımız yolda, inandığımız lider olan Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın belirlediği istikamette memleketimize ve şehrimize daha fazla hizmet etmek adına hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Rabbim Sayın Cumhurbaşkanımıza güç ve kuvvet versin ve başımızdan eksik etmesin inşallah."

Giresun halkına da teşekkürlerini ileten Şenlikoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte Giresun'umuzda ağırladığımız bakanlarımıza, AK Parti Genel Başkanvekilimize, genel başkan yardımcılarımıza ve milletvekillerimize ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Büyük bir heyecan ve mutlulukla Cumhurbaşkanımızı bağrına basan ve kadirşinaslığını bir kez daha tüm dünyaya gösteren kıymetli hemşerilerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Giresun dünya lideri Sayın Cumhurbaşkanımız etrafında güçlü bir şekilde kenetlenerek büyük coşku ve heyecanla her zaman olduğu gibi yine büyük bir destan yazmıştır." dedi.