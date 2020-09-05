Son dakika haberleri | GİRESUN Bakan Karaismailoğlu, Giresun'da Son dakika haberi: Bakan Karaismailoğlu, Giresun'daULAŞTIRMA ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 11 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise kaybolduğu sel afetinin yaşandığı Giresun'da incelemelerde bulundu.

Bakan Karaismailoğlu, Giresun'da

ULAŞTIRMA ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 11 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise kaybolduğu sel afetinin yaşandığı Giresun'da incelemelerde bulundu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun'un Dereli ilçesine geldi. Bakan Karaismailoğlu ve beraberindeki heyet Dereli ilçe merkezinde devam eden çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. İşyerlerini düzenleyen esnafıda ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, esnaflarla sohbet etti.

Kaynak: DHA