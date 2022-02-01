Son dakika haberleri | Gine Bissau'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı etrafında silah sesleri duyuldu

Batı Afrika ülkesi Gine Bissau'nun başkenti Bissau'da silah sesleri duyulduğu bildirildi.

Yerel basında çıkan haberlerde, Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo'nun Kabine Toplantısı yaptığı esnada Cumhurbaşkanlığı Sarayı etrafında silah sesleri duyulduğu kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Embalo'nun askerin elinde olduğu iddia edilirken, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın asker tarafından çember içine alındığı öne sürüldü.

Sosyal medyada ise Genelkurmay Başkanı Biague na Ntan'ın dün yaşamını yitirdiği ve darbe girişimine de bu gelişmenin sebep olduğu iddiaları yer aldı.

Öte yandan France 24 yayınına bağlanan gazeteci Ali Badaou, telefonda görüştüğü Embalo'nun durumunun iyi olduğunu söylediğini aktardı.

Olayın ardından okullarda eğitime ara verildiği ve öğrencilerin evlerine gönderildiği belirtildi.

Görgü tanıkları, şehir merkezinde çok sayıda asker bulunduğu ve bazı resmi kurumların da asker tarafından kordon altına alındığını aktardı.