Son dakika haberleri! Germencik'teki işyeri yangını korkuttu
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Son dakika haberleri! Germencik'teki işyeri yangını korkuttu

Son dakika haberleri! Germencik'teki işyeri yangını korkuttu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Aydın'ın Germencik ilçesindeki bir işyerinde meydana gelen yangın itfaiyenin yoğun çabası ile kontrol altına alındı.

Aydın'ın Germencik ilçesindeki bir işyerinde meydana gelen yangın itfaiyenin yoğun çabası ile kontrol altına alındı.

Yangın, Germencik ilçesi Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre PVC ve mobilya dükkanı olarak faaliyet gösteren bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İşletmeden alevlerin yükseldiğini gören bölgedeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri hızla yangına müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangın, ekiplerin yoğun çabası sayesinde kısa sürede söndürülürken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Soğutma çalışmalarının ardından, yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Son dakika haberleri! Germencik'teki işyeri yangını korkuttu
Son dakika haberleri! Germencik'teki işyeri yangını korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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